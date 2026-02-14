Goldman Sachs | legale coinvolta nel caso Epstein si dimette emergono rapporti inediti e confidenziali

Una legale di Goldman Sachs coinvolta nel caso Epstein si è dimessa, dopo l’emergere di rapporti riservati e inediti. Questa decisione arriva mentre nuovi dettagli rivelano collegamenti tra il mondo finanziario e la rete criminale di Epstein, creando scompiglio tra gli addetti ai lavori.

La rete di Epstein si stringe su Wall Street: le dimissioni della legale di Goldman Sachs scuotono il mondo finanziario. New York, 13 febbraio 2026 – Un terremoto scuote i vertici di Goldman Sachs con le dimissioni di Kathy Ruemmler, responsabile legale della banca d'investimento, a seguito della pubblicazione di documenti inediti relativi al caso Jeffrey Epstein. La decisione, annunciata dalla stessa Ruemmler, interviene dopo la rivelazione di una corrispondenza prolungata e intima con il defunto finanziere, sollevando interrogativi sulla natura del loro rapporto e sulla possibile influenza di Epstein sulle sue scelte professionali.