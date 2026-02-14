Goldman Sachs | dimissioni del legale Kathy Ruemmler dopo rivelazioni sui contatti con Epstein

Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo che sono emerse le sue comunicazioni con Jeffrey Epstein. La decisione arriva a seguito di indiscrezioni sui contatti tra i due, scoperti durante le indagini sulla rete dell'imprenditore. La donna, che ricopriva il ruolo di responsabile legale della banca, ha lasciato l’azienda senza spiegare i motivi ufficiali, ma le rivelazioni hanno acceso l’interesse pubblico.

Kathy Ruemmler lascia Goldman Sachs nell’ombra del caso Epstein. New York, 13 febbraio 2026 – Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le dimissioni dalla prestigiosa carica. La decisione, che avrà effetto dal 30 giugno 2026, è direttamente legata alla recente pubblicazione di documenti relativi al caso Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali su minori. Le rivelazioni hanno portato alla luce intensi contatti tra Ruemmler ed Epstein tra il 2014 e il 2019, sollevando interrogativi sulla sua precedente attività professionale e sull’immagine di Goldman Sachs.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

