Golden Power e raffineria i promotori di fermiamoildisastroambientale | Chi vende o compra deve garantire i soldi per risarcire il territorio

L’associazione Fermiamo il disastro ambientale ha annunciato che, in seguito alle decisioni sul Golden Power e sulla raffineria, chi acquista o vende deve assicurare i fondi necessari per risarcire il territorio. Durante l’assemblea, molti cittadini e rappresentanti di gruppi locali si sono riuniti per discutere le prossime mosse, in una sala piena di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi.

"Tutti insieme - affermano gli organizzatori - abbiamo deciso come prossima iniziativa di portare a Roma le richieste condivise, sabato 7 marzo partiremo con destinazione Ministero Ambiente" Un’assemblea partecipata, con la sala gremita e la presenza di associazioni e comitati anche dai Comuni vicini. Si è svolta ieri sera l'Assemblea generale organizzata dai promotori di fermiamoildisastroambientale: un incontro fra la popolazione che ha partecipato numerosa. "Tutti insieme - affermano gli organizzatori - abbiamo deciso come prossima iniziativa di portare a Roma le richieste condivise, sabato 7 marzo partiremo con destinazione Ministero Ambiente.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Quando un edificio crolla, sorge subito la domanda: chi deve pagare? La responsabilità non è mai semplice da stabilire, perché spesso dietro a un crollo ci sono anni di omissioni o mancanze.

Il Comune di Firenze offre incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi ed ecologici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cessione di Italiana Petroli a Socar: il Governo schiera il Golden Power a tutela della sicurezza energetica; Golden Power, per Felicetti va calibrato e non usato in modo eccessivo; Vendita Api Falconara: 'Preoccupa titubanza del governo su esercizio della golden power'; Comitato Falconara, 'golden power su Api con garanzie di bonifica'.

Api, il governo valuta l’uso del Golden PowerRaffineria a Falconara, dibattito in consiglio regionale. Interrogazione parlamentare anche al ministro di Gianluca Fenucci Occorre definire un percorso chiaro sul futuro industriale, occupazionale e ... youtvrs.it

Comitato Falconara, 'golden power su Api con garanzie di bonifica'(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Il comitato Mal'Aria di Falconara Marittima (Ancona) chiede l'attivazione del golden power sulla vendita della raffineria Api a Socar con una condizione: chi vende o chi comp ... msn.com

Per gli amici di Delta Assoholding un mio intervento in cui provo a spiegare in dieci minuti le recenti modifiche alla disciplina Golden Power: residualitá poteri speciali rispetto alle normative di settore; coordinamento procedurale; sicurezza economica. x.com

Meritocrazia Italia propone interventi su Decreto Transizione 5.0 e Golden Power Lo scorso 8 gennaio è stato approvato il d.l. Transizione. Il testo si propone di agevolare aziende e imprese con il credito d’imposta, sicuramente rilevante nel conto economico d facebook