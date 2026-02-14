Gol En-Nesyri l’ex obiettivo del calciomercato Juventus si sblocca subito in Arabia | a segno così con l’Al Ittihad – VIDEO

Youssef En-Nesyri ha segnato il suo primo gol con l’Al Ittihad, dimostrando di aver ritrovato fiducia in Arabia dopo il rifiuto della Juventus. Il marocchino ha battuto il portiere avversario con un preciso colpo di testa, portando la sua squadra in vantaggio durante la partita. La sua esultanza ha fatto il giro dei social, confermando il suo stato di forma ritrovata.

Gol En-Nesyri, l’attaccante marocchino ritrova il sorriso in Arabia dopo il mancato approdo in bianconero e guida la riscossa della sua squadra. Dopo la cocente sconfitta nel big match contro l’ Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l’ Al-Ittihad rialza prontamente la testa e riprende la sua corsa in campionato. La vittoria odierna contro l’ Al-Fayha porta in dote tre punti fondamentali per il morale e la classifica, ma accende inevitabilmente i riflettori su un protagonista che avrebbe potuto vestire una maglia ben diversa in questo inizio di 2026. A sbloccare la pratica e indirizzare il match sui binari giusti ci ha pensato Youssef En-Nesyri, il cui nome risuona ancora con una certa eco nostalgica dalle parti della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

