Gol Cambiaso l’esterno si riscatta immediatamente | la Juve pareggia i conti contro l’Inter

Gol Cambiaso, la Juve pareggia subito i conti con l’esterno che, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e trafigge Sommer. Il Derby d’Italia non smette di regalare colpi di scena e, a pochi minuti dallo svantaggio, la serata di San Siro cambia nuovamente padrone. Dopo la sfortunata deviazione che aveva portato avanti i nerazzurri, arriva il momento del gol Cambiaso: l’esterno bianconero dimostra una forza mentale fuori dal comune, trasformando la delusione in pura gioia sportiva. Azione dalla destra e Cambiaso, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e batte Sommer. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Grazie a questo gol, la Juve pareggia i conti contro l’Inter, ristabilendo l’equilibrio in un match che sembrava poter sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nel match tra Bologna e Sassuolo, Gol Muharemovic ha segnato il gol del pareggio, mantenendo aperta la partita.

