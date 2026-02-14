Gol Cambiaso l’esterno si riscatta immediatamente | la Juve pareggia i conti contro l’Inter
Cambiaso segna un gol decisivo, rimettendo in pari la Juventus contro l’Inter grazie a un’azione rapida sulla fascia destra. L’esterno bianconero, posizionato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e insacca con un tocco preciso, raccogliendo un cross basso di un compagno. La rete arriva dopo pochi minuti dal vantaggio nerazzurro, portando tensione e entusiasmo tra i tifosi juventini presenti allo stadio.
Gol Cambiaso, la Juve pareggia subito i conti con l’esterno che, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e trafigge Sommer. Il Derby d’Italia non smette di regalare colpi di scena e, a pochi minuti dallo svantaggio, la serata di San Siro cambia nuovamente padrone. Dopo la sfortunata deviazione che aveva portato avanti i nerazzurri, arriva il momento del gol Cambiaso: l’esterno bianconero dimostra una forza mentale fuori dal comune, trasformando la delusione in pura gioia sportiva. Azione dalla destra e Cambiaso, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e batte Sommer. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Grazie a questo gol, la Juve pareggia i conti contro l’Inter, ristabilendo l’equilibrio in un match che sembrava poter sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter Juve 1-1 LIVE: pareggia Cambiaso! Male stavolta Luis Henrique. Poi Yildiz spaventa Sommer!
Gol Luis Henrique, i nerazzurri sbloccano in maniera fortunosa il match. La conclusione dell’esterno è deviata da CambiasoGol Luis Henrique, i nerazzurri sbloccano in maniera fortunosa il match. La conclusione dell’esterno è deviata da Cambiaso Il Derby d’Italia si accende improvvisamente a San Siro, scuotendo gli equili ... juventusnews24.com
C'era una volta CambiasoAltra prova disarmante di Andrea Cambiaso. Assume i contorni del mistero la sorprendente involuzione dell’esterno bianconero, passato in poco più di un anno dall’essere tra ... tuttojuve.com
1 - Andrea #Cambiaso è il 1° giocatore nella storia della sfida tra Juventus e Inter in Serie A a segnare sia un gol che un autogol nello stesso match. Ambo. #InterJuve #SerieA #InterJuventus x.com
La #Juventus ha subito più gol (5) nelle ultime 2 gare ufficiali che nelle precedenti 10 (4). Gli ultimi 9 gol subiti sono tutti frutto di errori della Juventus + 1 rigore inesistente dato contro. Cambiaso è responsabile di ben 4 di questi 9 gol subiti. #FinoAllaFine #For facebook