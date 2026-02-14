GOAT – Sogna in grande recensione | tutta l’energia del ruggiball fino all’ultimo canestro

Il film GOAT – Sogna in grande ha catturato l’attenzione dei giovani spettatori grazie alle intense scene di ruggiball, un gioco che infiamma i protagonisti fino all’ultimo canestro. La pellicola, moderna e veloce, coinvolge tutta la famiglia e si distingue per l’energia delle sue sequenze sportive. Tra i doppiatori, troviamo Alessandro Florenzi, Beatrice Arnera e Pierluigi Pardo, che danno voce a personaggi carichi di entusiasmo.

La nostra recensione di GOAT – Sogna in grande, film d’animazione moderno e ritmato che parla a tutta la famiglia grazie alle infinite energie scatenate dal gioco del ruggiball: tra i doppiatori Alessandro Florenzi, Beatrice Arnera e Pierluigi Pardo. GOAT – Sogna in grande è il nuovo titolo proposto da Sony Pictures Animation, lo studio di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Con immutata dinamicità e con uno stile modernissimo, il film d’animazione racconta la storia di una giovane capretta che non vuole rinunciare al sogno di giocare a ruggiball nonostante sia piccolino in uno sport popolato da colossi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - GOAT – Sogna in grande, recensione: tutta l’energia del ruggiball, fino all’ultimo canestro GOAT - Sogna in grande, recensione: emozionante come uno stepback all'ultimo secondo Il film animato prodotto da Stephen Curry punta a emozionare come un canestro decisivo all’ultimo secondo. Mercedes e Sony Pictures per il film ‘GOAT: Sogna in grande’ Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: GOAT. Sogna in grande. La recensione del film; Goat - Sogna in grande, trama e cosa sapere del film d'animazione al cinema da oggi; GOAT - Sogna in grande, recensione: emozionante come uno stepback all'ultimo secondo; Goat - Sogna in grande. GOAT: Sogna in grande, recensione – le dimensioni non contano!La recensione di GOAT: Sogna in grande, il nuovo film d'animazione SONY che arriva nelle sale italiane dal 12 febbraio con Eagle Pictures. cinefilos.it GOAT. Sogna in grande, di Tyree Dillihay e Adam RosetteIl film ispirato alla parabola di Stephen Curry si propone come un ritratto dell'esperienza percettiva contemporanea. sentieriselvaggi.it Solo da noi ti aspettano i bucket di GOAT - Sogna In Grande (disponibili fino ad esaurimento scorte) Hai già preso i biglietti #Goat #cinemadiroma #moviegadget #gadgetlover #cinema facebook Pronti a spingere al massimo Per l’arrivo di GOAT: Sogna in Grande vi aspetta un regalo esclusivo: Acquista il biglietto online per il 12 o 13 febbraio e ricevi l’asciugamano sportivo ufficiale del film. Solo per chi punta sempre più in alto ucicinemas.it/ x.com