Gli ultra 80enni continuano a sorprendere per le loro prestazioni sportive, dimostrando che con la giusta alimentazione e allenamento si può mantenere una buona forma anche in età avanzata. Di recente, un uomo di 85 anni ha completato una maratona, sfidando ogni aspettativa e dimostrando che la determinazione non conosce età. Questa scena evidenzia come la forza di volontà e una corretta cura del corpo possano portare a risultati incredibili, anche oltre i 80 anni.

C’è un momento preciso, nella narrazione sportiva classica, in cui un atleta viene accompagnato gentilmente verso il viale del tramonto. Solitamente accade tra i trentacinque e i quarant’anni. Ma negli ultimi tempi, un esercito silenzioso di ultraottantenni sta stracciando i certificati di nascita per riscrivere le leggi della biologia. Non chiamateli “vecchietti che si tengono in forma“: sono i Super-Master, agonisti puri che si allenano con la ferocia dei ventenni, spingendo il cuore e i muscoli in territori che la geriatria classica considerava inesplorabili fino a un decennio fa. Il simbolo di questa rivoluzione d’argento è l’italiano Gio Batta Persi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli ultra 80enni stupiscono sempre più per le prestazioni in tanti sport: un esempio eclatante di costanza, preparazione e volontà di ferro Medicina e alimentazione aiutano a raggiungere una longevità inaspettata. Super-Master da urlo, gli anziani sono altri. Record che brillano

