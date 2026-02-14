Gli ho detto dove ficcarsela esplode la lite nel curling
Durante una competizione di curling, gli animi si sono scaldati e sono volati insulti, perché uno degli atleti ha detto all’altro di “ficcarsela dove vuole”. La discussione si è scatenata tra due giocatori, sorprendendo i presenti in un sport che di solito premia la correttezza. Un testimone ha raccontato di aver visto i toni diventare subito troppo aggressivi, rompendo la calma abituale del campo.
AGI - Una lite con insulti tra atleti di curling, sport famoso per l'assoluto fair play, dovrebbe essere rara quanto una sparatoria su un campo di calcio. Eppure è accaduto nel Cortina Olympic Stadium durante la sfida tra i Team maschili di Svezia e Canada del round robin e nel Paese scandinavo è diventato un caso nazionale. Lo sweep Niklas Edin e gli altri svedesi hanno richiamato gli arbitri per chiedere loro di controllare gli avversari che a loro dire toccavano due volte la stone, al momento del rilascio e subito dopo per correggere la traiettoria. La tensione è salita finché, nel nono end, con il Canada in vantaggio 7-6, è esplosa. 🔗 Leggi su Agi.it
Sanremo, Pucci si ritira ma La Russa non ci sta: “L’ho chiamato e gli ho detto di ripensarci”
Il Festival di Sanremo si apre con un colpo di scena.
Allegri: "Manteniamo umiltà e voglia. Non ho offeso l'arbitro, ecco cosa gli ho detto"
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Le rubano i documenti, dorme per strada a Verona da sei mesi: Ho bisogno di un telefono e di una casa dove stare; Comunicazione Italiana; Tomba: A Goggia ho detto solo 'carino il bronzo', il resto è gossip... Sofia ultima tedofora? Toccava a Thoeni; Ti dice molto su di lui - Slot elogia il lavoro fuori dal campo di Van Dijk.
Curling, scoppia la rissa tra Canada e Svezia: Gli ho detto dove ficcarsela. È caos sul ghiaccioClima teso all'Olympic Stadium: i campioni svedesi accusano i canadesi di aver toccato la stone due volte. Esplode la rabbia di Eriksson: Vai a fare in c..., la replica di Kennedy è durissima ... msn.com