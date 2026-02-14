gli ho detto dove ficcarsela esplode la lite nel curling

Durante una competizione di curling, gli animi si sono scaldati e sono volati insulti, perché uno degli atleti ha detto all’altro di “ficcarsela dove vuole”. La discussione si è scatenata tra due giocatori, sorprendendo i presenti in un sport che di solito premia la correttezza. Un testimone ha raccontato di aver visto i toni diventare subito troppo aggressivi, rompendo la calma abituale del campo.

AGI - Una lite con insulti tra atleti di curling, sport famoso per l'assoluto fair play, dovrebbe essere rara quanto una sparatoria su un campo di calcio. Eppure è accaduto nel Cortina Olympic Stadium durante la sfida tra i Team maschili di Svezia e Canada del round robin e nel Paese scandinavo è diventato un caso nazionale. Lo sweep Niklas Edin e gli altri svedesi hanno richiamato gli arbitri per chiedere loro di controllare gli avversari che a loro dire toccavano due volte la stone, al momento del rilascio e subito dopo per correggere la traiettoria. La tensione è salita finché, nel nono end, con il Canada in vantaggio 7-6, è esplosa. 🔗 Leggi su Agi.it

