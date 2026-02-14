Gli eredi di Maradona vincono causa sui marchi l’Avv Pisani | Soddisfazione e giustizia per la memoria di Diego

Gli eredi di Maradona hanno ottenuto una vittoria legale contro un'azienda che aveva utilizzato il nome del calciatore senza autorizzazione, a causa di una disputa sui marchi. L'Avvocato Pisani commenta: “Siamo soddisfatti, questa sentenza tutela la memoria di Diego e i diritti della famiglia”. La causa, durata mesi, ha portato alla conferma del diritto degli eredi di Maradona di controllare l’uso commerciale del suo nome. In tribunale, si è discusso anche di un logo che la società aveva usato senza permesso.

Le parole di soddisfazione dell'Avv. Pisani dopo la vittoria della causa da parte degli eredi di Maradona "Soddisfazione e giustizia per Maradona", così si è espresso l'Avv Pisani dopo la vittoria della causa sui marchi da parte degli eredi. I legali degli eredi di Diego Armando Maradona hanno ottenuto una vittoria importante contro Matias Morla, Pomargo e alcuni altri membri del suo entourage. Il tribunale argentino ha infatti bloccato l'uso dei marchi legati al numero 10. L'avvocato storico del campione Angelo Pisani ha espresso grande "soddisfazione per gli eredi e giustizia per la memoria di Diego".