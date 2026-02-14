Gli auricolari innovativi, sviluppati da un team di ricercatori italiani, si attivano ascoltando le onde cerebrali per riconoscere i brividi provocati dalla musica. Questa tecnologia avanzata permette di adattare le tracce in tempo reale, offrendo un’esperienza sonora personalizzata. Durante i test, alcuni utenti hanno riferito di sentirsi coinvolti come mai prima d’ora, grazie alla capacità di questi dispositivi di captare le emozioni più profonde.

Gli auricolari del futuro non si limitano a riprodurre musica: leggono direttamente il cervello per capire quali canzoni ci fanno provare brividi di piacere. Sviluppati dai ricercatori della Keio University in Giappone, questi auricolari intelligenti integrano sensori per l’elettroencefalogramma (EEG) e un algoritmo che monitora in tempo reale le reazioni cerebrali alla musica. In questo modo, l a playlist si costruisce da sola, adattandosi all’emozione del momento e massimizzando la pelle d’oca musicale. Una tecnologia che promette non solo intrattenimento, ma anche benefici psicologici e riduzione dello stress. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gli auricolari che scelgono la musica in base ai tuoi “brividi”: il futuro è qui e siamo tutti elettrizzati

OpenAI si prepara a lanciare gli Sweet Pea, gli auricolari con intelligenza artificiale.

Sony lancia gli auricolari true wireless WF-1000XM6Sony Italy Logo Sony lancia gli auricolari true wireless WF-1000XM6: il miglior Noise Cancelling1 con Premium Sound

