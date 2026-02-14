Giusi Princi porta la Calabria alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Giusi Princi ha annunciato che la Calabria parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando con sé una forte rappresentanza regionale. La decisione si è concretizzata dopo mesi di preparativi e incontri tra i rappresentanti locali e gli organizzatori dell’evento. Una delegazione calabrese si recherà direttamente alle Olimpiadi, portando con sé tradizioni e talenti del territorio. Intanto, a Verona, si racconta la storia di Tina e Milo, le mascotte che simboleggiano il riscatto di una regione che vuole farsi notare.

Dalle valli calabresi all’Arena di Verona: la storia di Tina e Milo, mascotte olimpiche e simbolo di un riscatto. Un gruppo di studenti di Taverna, piccolo comune in provincia di Catanzaro, ha realizzato le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Tina e Milo. Grazie all’impegno dell’europarlamentare Giusi Princi, i giovani artisti calabresi saranno ospiti d’onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi, un riconoscimento al loro talento e un segnale di attenzione per il Mezzogiorno. Una battaglia istituzionale per dare visibilità al talento italiano. La vicenda inizia con un progetto scolastico che ha visto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna cimentarsi nella creazione delle mascotte che avrebbero rappresentato l’evento olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il ministro Princi ha detto che gli studenti di Taverna devono esserci alla cerimonia di chiusura.

