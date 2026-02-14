Giuramento all’Isis e video dal darkweb | arrestato minorenne casertano

Un minorenne di Caserta è stato arrestato dopo aver pubblicato un video sul darkweb e aver giurato fedeltà allo Stato Islamico. La polizia ha scoperto che il ragazzo aveva diffuso contenuti di propaganda e video tutorial su come costruire ordigni artigianali. La scoperta è avvenuta grazie a un'indagine mirata su attività online sospette.

Avrebbe giurato fedeltà allo Stato Islamico e diffuso in rete materiale di propaganda e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Per questo, nelle prime ore della mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minorenne italiano residente in provincia di Caserta. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dispone il collocamento del giovane presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. L’accusa è pesante: associazione con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il ragazzo – nell’estate del 2025 – avrebbe formulato e condiviso in rete un giuramento di fedeltà all’ISIS. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

