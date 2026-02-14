Giura fedeltà all’Isis e ne diffonde i contenuti | arrestato minore a Caserta

Un ragazzo italiano di 17 anni è stato catturato a Caserta perché aveva mostrato impegno a favore dell'Isis e condivideva i suoi contenuti online. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che, nell’estate del 2025, aveva pubblicato un video in cui prometteva fedeltà allo Stato Islamico e diffondeva messaggi di propaganda. Il giovane aveva anche utilizzato social e messaggi criptati per entrare in contatto con membri dell’organizzazione.

Un minore italiano è stato arrestato in provincia di Caserta in seguito a un’indagine a suo carico per aver preso parte, mediante canali virtuali, ad una associazione con finalità di terrorismo, avendo lo stesso, nell'estate del 2025, formulato e condiviso in rete il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Le forze dell’ordine italiane effettuano il costante monitoraggio della rete per individuare episodi di radicalismo ed è proprio nel corso di queste attività che è stato intercettato il minore, che nella sua navigazione sui social è riuscito ad attivare contatti diretti virtuali con soggetti autoproclamatosi appartenenti all’Isis e localizzati in Siria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

