Giugliano Varcaturo | via dei Gelsi allagata disagi e rabbia dei residenti

A Giugliano, la pioggia intensa ha riempito di acqua via dei Gelsi a Varcaturo, causando problemi ai residenti. Le tubature mal funzionanti e le strade senza adeguata manutenzione aggravano la situazione ogni volta che piove, lasciando le vie impraticabili e i residenti arrabbiati.

Giugliano maltempo. A Varcaturo: via dei Gelsi allagata ad ogni pioggia; sottoservizi carenti, strade impraticabili e residenti esasperati chiedono risposte. Una nuova segnalazione arriva dalla fascia costiera di Giugliano in Campania località Varcaturo, dove il maltempo sta causando gravi disagi, aggravati da problemi strutturali storici del territorio, come la mancanza di sottoservizi adeguati. Questa volta i video giungono da via Gelsi, dove la situazione appare particolarmente critica. Si tratta di un problema che si trascina da anni, senza che la politica sia ancora riuscita a fornire risposte concrete.