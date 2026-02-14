Giovanni Bernabucci? ucciso con almeno 10 coltellate da un amico Stavano litigando Ha chiamato lui la polizia
Giovanni Bernabucci, noto nel mondo ultras della Lazio come
Giovanni Bernabucci, 52 anni, noto nel mondo ultras della Lazio come “la Iena”, è stato ucciso a coltellate venerdì sera, 13 febbraio 2026, nella sua abitazione di via Strada Santa Barbara, quartiere Santa Lucia a Viterbo. Secondo quanto emerso, l’omicidio è avvenuto al culmine di una lite con un vicino di casa, Davide Ernesti, anche lui ultras della stessa squadra, per motivi personali e non legati al tifo. Fermato Davide Ernesti La polizia ha subito fermato Ernesti e lo ha condotto negli uffici della Questura di Viterbo. Subito dopo, l’uomo è stato sedato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove rimane piantonato. 🔗 Leggi su Leggo.it
