Giovanni Bernabucci? ucciso a coltellate fermato l' amico | Stavano litigando

Giovanni Bernabucci, un ultrà della Lazio di 52 anni, è stato accoltellato e ucciso venerdì sera a Viterbo durante un violento litigio avvenuto nella sua casa di via Strada Santa Barbara. La lite tra lui e un amico è degenerata, portando all’intervento della polizia che ha fermato il presunto aggressore. Un testimone ha riferito di aver sentito urla e schiaffi prima che si scatenasse la rissa.

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio 52enne, è stato ucciso a coltellate venerdì sera, 13 febbraio 2026, nella sua abitazione di via Strada Santa Barbara a Viterbo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’omicidio è avvenuto al culmine di una lite con un vicino di casa, anche lui ultras della stessa squadra, per motivi personali e non legati al mondo del tifo. Fermato l'amico La polizia ha fermato l’aggressore e lo ha condotto negli uffici della Questura di Viterbo. Sul posto sono intervenuti la Squadra Mobile e la polizia scientifica di Roma e Viterbo. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica esatta del tragico episodio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it

