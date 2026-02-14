Giovanni Bernabucci storico ultras della Lazio ucciso a coltellate

Giovanni Bernabucci, noto ultras della Lazio, ha perso la vita a causa di una lite sfociata in rissa con un altro tifoso venerdì sera. La tragedia si è consumata intorno alle sette, davanti a un bar nel quartiere di Testaccio, dove i due si erano incontrati per motivi ancora da chiarire.

Giovanni Bernabucci, storico ultras della Lazio, è stato ucciso a coltellate intorno alle 19 di venerdì 13 febbraio. L'uomo, 51 anni, molto noto nell'ambiente della Curva Nord dello stadio Olimpico, era conosciuto anche come “la iena”. L'omicidio si è consumato nel quartiere Santa Lucia, a Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, come scrive Viterbo Today, Bernabucci sarebbe stato accoltellato da qualcuno che conosceva. Il corpo dell'ultras biancoceleste è stato trovato all'interno 4 del civico 6 tra strada Santa Barbara e via Santa Lucia, riverso sul pavimento della cucina.🔗 Leggi su Romatoday.it

Giovanni Bernabucci, noto come “la Iena” tra gli ultrà della Lazio, è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.

