Giovane ucciso a Pisa | presunto killer fermato ad Arezzo

Un giovane è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli di Pisa, e l’autore del delitto è stato fermato ad Arezzo poche ore dopo. La polizia ha intercettato e arrestato l’uomo durante un blitz nel centro storico della città toscana, dove si nascondeva dopo il fatto.

Il delitto è avvenuto alle luci dell'alba. L'auto su cui viaggiava il presunto omicida è stata fermata nel tratto aretino della A1 E' accusato di aver compiuto un'omicidio questa mattina all'alba, a Montecalvoli di Pisa. Dopo poche ore è stato arresatato ad Arezzo. A finire in manette è il presunto responsabile dell'omicidio del 25enne albanese, Kevin Muharremi, residente a Fucecchio (FI). Il giovane - come riporta Pisa Today - è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola davanti al bar del paese, in via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.