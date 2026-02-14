giorgia meloni in missione in africa

Giorgia Meloni ha deciso di visitare l’Africa per rafforzare i rapporti tra l’Italia e i paesi del continente. Durante il suo viaggio, ha incontrato diversi leader africani e ha discusso di progetti economici e energetici. La sua visita arriva in un momento in cui l’Italia punta a espandere le collaborazioni con le nazioni africane, anche grazie al piano Mattei, che coinvolge 14 stati e mira a sviluppare risorse e infrastrutture.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita in Africa. Il piano Mattei, che coinvolge 14 Stati africani, sembra andare bene. Raccolti investimenti da diversi attori. Solo lo scorso anno i fondi raccolti hanno sfiorato il miliardo e mezzo di euro in diversi settori: dai corridoi energetici alle filiere agroalimentari, passando per acqua, formazione e innovazione digitale. La Premier ha poi definito l’invito che l’Unione africana ha rivolto all’Italia a partecipare all’assemblea dei capi di Stato e di governo in corso ad Addis Abeba “una scelta politica fondamentale e un riconoscimento che non può che rendere l’Italia orgogliosa”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

La missione asiatica di Giorgia Meloni mira a rafforzare le relazioni dell’Italia con la regione Indo-Pacifico.

Giorgia Meloni ha visitato l’Africa per rafforzare i legami tra Italia e continente, portando con sé l’obiettivo di favorire scambi commerciali e investimenti.

Giorgia Meloni ad Addis Abeba

