Giorgia Meloni e la giustizia | una scommessa sottovalutata

Giorgia Meloni ha lanciato una riforma della giustizia, credendo di cambiare le cose in modo deciso. Ha deciso di agire con determinazione, pensando di ottenere subito risultati evidenti. Tuttavia, non ha previsto la forte opposizione che avrebbe incontrato e la resistenza di chi difendeva lo status quo. La sua scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e gli avvocati, che hanno subito criticato le novità proposte.

Provò con la riforma della Giustizia. Fu coraggiosa. Non capì chi aveva di fronte. Sottovalutò. Convinta non di vincere, di stravincere. Proclamò comunque come il Governo fosse estraneo al referendum. Come potesse in ogni caso passare oltre. No, non poteva passare oltre. Doveva sapere, una statista statisteggiante in Italia, che se si perde si può crollare. Lei insistette. Gli avversari sottovalutati, in piena miopia morale, fecero presente di essere stati sottovalutati. Lo fecero di brutto, come sempre. Il No si fece strada. Giorgia Meloni smise di sottovalutare. Sbandò perfino. Per vincere sulla Giustizia usò la Sicurezza: faremo il blocco navale contro gli immigrati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giorgia Meloni e la giustizia: una scommessa sottovalutata Giorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro Alle ore 11, Giorgia Meloni tiene una conferenza stampa di fine anno presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il Sì Il referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Riforma giustizia fatto storico. Sono norme di buon senso. Argomenti discussi: Intervento di apertura del Presidente Meloni al secondo Vertice Italia-Africa; Cancellato l'angelo con il volto di Giorgia Meloni dalla basilica di San Lorenzo in Lucina; Meloni difende il comico Pucci: Su Schlein è sessismo, su di me è satira. Ora basta con il doppiopesismo; Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì era la premier. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: la notizia che commuove (1 / 2)Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: la notizia che commuoveGiorgia Meloni e Andrea Giambruno: la notizia che commuoveGiorgia Meloni e Andrea Giambruno: la notizia che commuoveGiorgia Meloni e Andrea Gi ... donna.fidelityhouse.eu Ecovandali, Giorgia Meloni con un manganello sui muri di Torino: la nuova provocazione di Extinction RebellionCosì la presidente del Consiglio è apparsa su diversi manifesti affissi per le vie del centro, vestita da poliziotto e con un manganello in mano, mentre alle sue spalle si staglia Niscemi, simbolo di ... torinotoday.it C’è un talento che Giorgia Meloni coltiva con costanza: costruire scenografie di cartapesta e venderle come geopolitica. L’ultima trovata è il presunto patto d’acciaio con Berlino, fatto filtrare alle redazioni come se fosse la nascita di una nuova era. Per darsi un x.com Giorgia Meloni intraprende un viaggio in Africa, evidenziando l'importanza dell'Italia nella politica internazionale. L'Africa rappresenta un'opportunità di crescita e collaborazione per l'Europa, oltre a essere un'area di interesse strategico. facebook