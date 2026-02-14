Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, spiega che finora sono stati venduti 1,27 milioni di biglietti per gli eventi in programma. A Bormio, le località più visitate, si registra un'affluenza record, mentre oggi l’unico evento sold out è lo sci alpinismo. La stagione si sta rivelando più vivace del previsto, con molte persone che scelgono di partecipare alle attività sulla neve.

Soddisfazione e concentrazione. Sono queste le parole da cui Andrea Varnier, a.d. di Fondazione Milano Cortina, parte per tracciare il bilancio di metà Giochi: "Siamo molto contenti, è stato fatto un grande lavoro e tutto sta funzionando per il meglio: tanto pubblico nelle venues, tanti atleti nei villaggi e nei fan village e un sistema di trasporti per niente facile in un'Olimpiade diffusa che funziona. Continuiamo a vendere biglietti, solo ieri altri 92.500. Penso sia perché la gente sta notando che tutto va nel verso giusto e sul fronte italiano chiaramente le medaglie aiutano. Per tenere tanto alto lo standard però occorre restare concentrati al massimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giochi, bilancio di metà percorso: Bormio la più frequentata, unico sold out oggi è per lo sci alpinismo...

Lo sci alpinismo fa il suo debutto ai Giochi Invernali con gare veloci e adrenalina alle stelle.

A Bormio si aspetta una giornata storica: gli atleti di sci alpinismo si preparano a gareggiare per la prima volta alle Olimpiadi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Amazon, Apple, Meta e Microsoft: cosa emerge dai bilanci delle Big tech a confronto; Grigioni e Olimpiadi invernali: la gestione del traffico funziona; Olimpiadi, la storia infinita: tra strade, ponti e nuovi bus i cantieri finiranno nel 2033; Asilo vandalizzato ad Acerra, distrutti i giochi e i disegni dei bambini.

Le misure sui giochi contenute nella ManovraSono previsti 6,489 miliardi di euro di entrate tributarie dal settore giochi nella Manovra 2026 (-490 milioni rispetto al 2025). agimeg.it

Su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi nel 2025, ma la metà ha meno di 10 recensioniOrmai farsi notare su una piattaforma come Steam è quasi impossibile se non si hanno soldi da investire nel marketing. Solo nel 2025, su Steam sono stati lanciati quasi 18.000 giochi. Precisamente, in ... multiplayer.it

La Provincia Unica TV. . Primo bilancio dei Giochi olimpici a Bormio, grande soddisfazione del sindaco Silvia Cavazzi. “Siamo molto felici per le gare finora disputate qui”. E c’è festa pure per le medaglie bormine facebook

#Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Delusione per l'Italia nel SuperG maschile. A Bormio Paris perde uno sci e cade: “È finita prima di poter dimostrare le mie qualità”. Per fortuna il bilancio dei giochi è positivo. L’intervista di @shalafi81 per i so x.com