Gilmour è tornato potrebbe andare in panchina contro la Roma

Gilmour ha ripreso gli allenamenti dopo un infortunio e potrebbe accomodarsi in panchina nella partita contro la Roma. La sua presenza sul campo potrebbe essere ancora lontana, ma la società sta valutando se inserirlo tra i riserve. I tifosi sperano di vederlo presto tornare in forma e contribuire alla squadra.

. A volte ritornano. O forse sarebbe più corretto dire “piano piano ritornano”. L’altro scozzese, Gilmour, si sta allenando, potrebbe persino essere convocato per Napoli-Roma di domani sera. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Ma i sorrisi si notano, pure quelli moderati, perché Billy Gilmour è tornato nel Napoli, ha cominciato ad allenarsi, si è fatto qualche seduta e adesso punta con gradualità a ripresentarsi in compagnia degli altri pure in campo. I muscoli a volte vengono orientati dall’umore – o anche viceversa – e in mattinata Gilmour avrà modo di afferrare il senso di questa assenza che l’ha trascinato in sala operatoria per colpa della pubalgia: dal primo novembre (gara con il Como) se ne sono andati 105 giorni e 23 partite, le occasioni per dare il cambio a Lobotka e semmai anche per tenersi qualcosa per sé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in tempi rapidi, con un club alle sue spalle coinvolto in un momento di caos.

