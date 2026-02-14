Gigi Hadid? Le vorrò sempre bene ma non so se sono mai stato innamorato di lei | la confessione di Zayn Malik

Zayn Malik ha dichiarato di non essere sicuro di essere mai stato innamorato di Gigi Hadid, nonostante il suo affetto duraturo. La sua confessione arriva dopo aver concluso la relazione con la modella, con cui ha trascorso sei anni, e rappresenta un passo importante nel suo percorso personale. Malik ha spiegato di aver sempre avuto un legame speciale con Gigi, ma di non aver mai provato sentimenti più profondi. La notizia ha fatto il giro dei media, sorprendendo molti fan di entrambi.

“La vorrò sempre bene, ma non so se sono mai stato innamorato di lei”. Con queste parole Zayn Malik archivia la storia con Gigi Hadid, con cui ha formato per sei anni una delle coppie più celebri dello showbiz globale. Ospite dell’episodio dell’11 febbraio del podcast Call Her Daddy, l’ex One Direction ha risposto senza filtri alle domande della conduttrice Alex Cooper, rivelando le dinamiche con la ex compagna e i retroscena sulla gestione della figlia Khai. I dubbi sui sentimenti passati. Incalzato da Cooper su una sua precedente intervista del 2024 al The Zach Sang Show, in cui aveva già messo in dubbio la natura dei suoi sentimenti passati ( “Era amore o era un’esperienza?” ), Malik ha confermato quella linea di pensiero, smontando la narrazione romantica del “power duo” ammirato tra il 2015 e il 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

