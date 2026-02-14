Gigante Vinatzer prova la rimonta ma cade Franzoni | Sono esausto | D' Antonio cadesi teme rottura crociato | Programma
Sabato intenso per lo sport italiano, con Vinatzer che tenta di risalire in classifica ma si ferma dopo la caduta di Franzoni, che ha ammesso di essere troppo stanco. Nel frattempo, D'Antonio si è infortunato durante la gara e i medici temono una rottura del crociato. La giornata si è aperta con la staffetta femminile di sci di fondo, che ha conquistato il sesto posto tra le temperature fredde e il ghiaccio difficile.
Niente da fare per l'azzurro, sfuma il sogno della medaglia. Nel suo tentativo di rimonta per agguantare una medaglia, Vinatzer stava andando fortissimo (0.59 di vantaggio al primo intermedio). Ma poi si è inclinato in una curva verso destra ed è scivolato 1. Marco Schwarz (Aut) 2'27"282. Joan Verdu (And) 2'27"29 (+0"01)3. Alexander Schmid (Ger) 2'27"48 (+0"20)4. Filip Zubcic (Cro) 2'27"50 (+0"22)5. Luca Aerni (Svi) 2'28"19 (+0"91)6. Raphael Haaser (Aut) 2'28"21 (+0"93)7. Christian Borgnaes (Dan) 2'28"35 (+1"07)8. Andreas Zampa (Svk) 2'28"44 (+1"16)9.
