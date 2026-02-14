Giani al Museo Archeologico di Arezzo | La Minerva simbolo di identità e appartenenza

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha visitato oggi, sabato 14 febbraio, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate in occasione dell'inaugurazione della mostra "La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata". L'esposizione, aperta fino al 6 settembre, segna il ritorno nella città di provenienza della celebre Minerva di Arezzo, la straordinaria statua bronzea di età antica concessa in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Durante la visita, Giani ha sottolineato il valore simbolico dell'opera per il territorio aretino e per l'intera Toscana: "La Minerva – afferma il presidente Giani – oltre a rappresentare un capolavoro dell'arte antica è anche un simbolo potente di identità, di memoria e di appartenenza.