Giallo Liliana Resinovich | è morto Claudio Sterpin testimone chiave del caso

Claudio Sterpin, testimone centrale nel caso di Liliana Resinovich, è morto ieri a causa di un infarto improvviso. Sterpin, ex maratoneta, aveva fornito dettagli importanti sulla scomparsa di Liliana, avvenuta a Trieste nel dicembre 2021, e aveva assistito alle prime fasi delle indagini. La sua morte lascia un vuoto nel cuore di chi cercava di fare chiarezza sulla vicenda.

Ennesimo colpo di scena nel giallo di Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin, l’ex maratoneta e figura chiave nel mistero della donna scomparsa a Trieste, il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo. L’idea di suicidio iniziale di Liliana aveva fatto poi spazio a nuove ipotesi, che hanno portato alla riesumazione del corpo da parte della Procura. Un caso che non ha ancora trovato una soluzione e che dopo la morte di Sterpin rischia di diventare l’ennesimo giallo irrisolto. Claudio Sterpin, 86 anni, per lungo tempo ha incarnato il volto del “grande amore segreto” di Lilly. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un sentiero del bosco, causando un nuovo capitolo nel caso della donna scomparsa a Trieste.

Claudio Sterpin è morto a causa di complicazioni legate a una lunga malattia.

Liliana Resinovich: MORTA PRIMA DELLE 8:30

E' morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e fu l'ultimo a sentirla in vita: il giallo di Trieste resta ancora senza veritàTRIESTE. È morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e poi ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022 in un boschetto dell'ex Ospedale psic ... ildolomiti.it

Caso Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin. Il legale: Mi ha sempre detto: devi cercare la veritàL'uomo che sosteneva di avere una relazione con Liliana è deceduto a Trieste. Il legale: Mi disse sempre di cercare la verità ... ilfattoquotidiano.it

