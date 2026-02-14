Già esaurite le magliette delle Olimpiadi di Hitler è bufera sul Cio

Il Comitato olimpico internazionale ha attirato l’attenzione dopo aver venduto magliette commemorative delle Olimpiadi di Berlino del 1936, evento usato da Hitler per promuovere la propaganda nazista. La vendita, che ha già esaurito le scorte, ha scatenato dure critiche e accuse di mancato rispetto per le vittime di quell'epoca. Un dettaglio che fa discutere è la presenza di immagini del passato che ora vengono riproposte in commercio senza adeguata contestualizzazione.

AGI - Il  Comitato olimpico internazionale  è finito al centro delle  polemiche  per la vendita di  merchandising commemorativo  dei  Giochi di Berlino del 1936, utilizzati da  Adolf Hitler  come vetrina della  propaganda nazista. Sold out le magliette delle Olimpiadi di Hitler . Sul sito ufficiale delle  Olimpiadi  — attualmente sotto i riflettori per i  Giochi invernali di Milano-Cortina  — è comparsa una  maglietta  dedicata all’edizione del 1936, inserita nella " Heritage Collection " del  Cio  e al momento esaurita. Il capo riproduce il  poster originale dei Giochi, raffigurante un atleta con corona d’alloro davanti agli  anelli olimpici  e alla  Porta di Brandeburgo, con la scritta "Germany Berlin 1936 Olympic Games". 🔗 Leggi su Agi.it

