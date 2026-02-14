Ghali si è fatto vedere in centro a Milano, circondato da due donne bodyguard, e le foto di lui in piazza San Babila sono diventate virali sui social. Le fan, colpite dalla scena, hanno subito commentato:

Jeans, t-shirt bianca e giacca di pelle marrone aperta, nonostante l’asfalto bagnato dalla pioggia recente. Ghali attraversa il centro di Milano, ma non è solo: ai suoi fianchi, a proteggerlo con sguardo vigile, ci sono due guardie del corpo. E dove sta la notizia, vi starete forse chiedendo se siete arrivati a leggere fin qui? Ecco, le sue bodyguard sono due donne. La scena, immortalata e diffusa sui social, ha immediatamente catturato l’attenzione dei passanti e dei follower, alimentando curiosità:è davvero così o c’è sotto qualche trovata, magari di marketing? Le foto in San Babila. Dopo le polemiche legate alla sua partecipazione alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali a San Siro e le discussioni sul tema della censura, ecco che ora Ghali torna sotto i riflettori non tanto per il lato artistico, quanto per la singolare scelta delle sue guardie del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ghali in centro a Milano scortato da due bodyguard donne, le foto in San Babila sono virali e le fan si scatenano: “Mi candido anch’io”

