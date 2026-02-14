Germania in 250 mila in piazza a Monaco contro regime Iran

A Monaco di Baviera, circa 250 mila persone si sono radunate nel Theresienwiese per protestare contro il regime in Iran, causando grande fermento nella città. La manifestazione si è svolta in un momento di crescente tensione tra le autorità iraniane e la comunità internazionale. I partecipanti hanno sventolato bandiere e gridato slogan contro le repressioni e le violazioni dei diritti umani in Iran.

Un’enorme affluenza al Theresienwiese di Monaco di Baviera per una manifestazione contro il regime in Iran. Come riporta Bild, la polizia bavarese stima che il numero dei dimostranti sia di circa 250.000. La gente sta manifestando pacificamente contro il regime dei mullah in Iran, alcuni sventolando bandiere statunitensi e israeliane, in quella che è finora la più grande manifestazione a Monaco. La polizia teme che i trasporti pubblici possano essere sovraffollati, poiché solo due linee ferroviarie partono dal Theresienwiese, il principale spazio pubblico della capitale bavarese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, in 250 mila in piazza a Monaco contro regime Iran Iran: la comunità genovese scende in piazza contro il regime Domani, martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana di Genova si riunirà in piazza per esprimere solidarietà alle proteste contro il regime in Iran. Genova, trecento persone in piazza Matteotti contro il regime in Iran: “Vogliamo la libertà” | Fotogallery A Genova, oltre trecento persone si sono radunate in piazza Matteotti per chiedere maggiore libertà in Iran. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Olimpiadi, un altro bronzo nello slittino; Cortina, dagli scarponi agli sci: l'Italia vola sul podio dell'export mondiale grazie alle Olimpiadi. Altri 100 mila posti di lavoro in bilicoUna ricerca dell’Institut der deutschen Wirtschaft disegna un futuro preoccupante per l’industria automobilistica in Germania: 100 mila tagli entro il 2030, di cui 18 mila per fine 2025 fra Case e ... quattroruote.it Incidente a un oleodotto in Germania, '200 mila litri di petrolio sversati'Almeno 200 mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. La stima è dei vigli del ... ansa.it ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, Germania-Italia 6-5 all'extra end Per l'Italia maschile è la prima sconfitta #SkySport #MilanoCortina2026 x.com ITALIA vs GERMANIA Curling Maschile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio. Gli Azzurri affrontano la Germania in una sfida ad altissimo livello, dove ogni stone può decidere la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Co facebook