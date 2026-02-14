German defence minister calls for predictable US partnership

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha chiesto agli Stati Uniti di mantenere un impegno stabile e prevedibile con i paesi europei. Durante una conferenza a Monaco, ha sottolineato che questa collaborazione è fondamentale per rafforzare la sicurezza comune, soprattutto alla luce delle tensioni attuali in Europa. Pistorius ha evidenziato che le decisioni improvvise o incoerenti rischiano di compromettere gli sforzi condivisi.

Responding to U.S. Secretary of State Marco Rubio's remarks earlier on Saturday, which criticised many aspects of what the international system had become, Pistorius agreed that institutions needed reform but said the answer could not be for a state to try to go it alone. MONICA, 14 febbraio (Reuters) - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha chiesto una partnership prevedibile e affidabile tra gli Stati Uniti e i suoi partner europei, che secondo lui devono costruire la loro capacità di difesa dura. Marco Rubio, che ha criticato molti aspetti di quello che è diventato il sistema internazionale, Pistorius ha concordato sulla necessità di riformare le istituzioni, ma ha detto che la risposta non può essere quella di uno Stato che cerca di andare avanti da solo.