gentilucci i civici frenano i partiti e puntano sul nome di staffolani

A causa delle resistenze dei civici, i partiti nel centrodestra di Macerata hanno deciso di sostenere ufficialmente Alessandro Gentilucci, mentre i civici preferiscono ancora puntare su Andrea Staffolani. A un mese dalle elezioni provinciali e a dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, questa divisione si fa sempre più evidente.

I partiti indicano Alessandro Gentilucci, ma i civici continuano a puntare su Andrea Staffolani. A un mese dalle elezioni provinciali e a dieci giorni dalla scadenza dalla presentazione delle liste, è questa la situazione nel centrodestra maceratese. Centrodestra che, per le provinciali, ha il pallino in mano, potendo contare su una maggioranza quasi bulgara nei Comuni. A votare per il nuovo presidente e per il nuovo Consiglio sono sindaci e consiglieri comunali, quindi sulla carta non ci sarebbe storia. Ma, a quanto pare, non tutto sta filando liscio. A mettere qualche punto sulle "i" questa volta ci pensa Ottavio Brini, volto storico del centrodestra civitanovese, all’indomani della riunione che sembrava aver incoronato Gentilucci, come successore di Sandro Parcaroli alla guida della Provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

