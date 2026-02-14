Genova è più vicina | nasce la linea aerea che collegherà Ronchi alla Liguria

Venerdì 13 febbraio 2026, nella sala Trasparenza della Regione Liguria, è stata annunciata la creazione di Airidea, una nuova compagnia aerea regionale. La decisione di aprire il suo centro operativo a Genova deriva dalla volontà di rendere più facile il collegamento tra Ronchi e la Liguria. La compagnia ha scelto la città per la sua posizione strategica e per facilitare i viaggi dei residenti e dei turisti.

L'annuncio è stato dato da Gian Marco Vivado, amministratore di Airidea, l'azienda di trasporto regionale che da maggio in poi ha in programma quattro voli giornalieri verso il Friuli Venezia Giulia È stata presentata venerdì 13 febbraio 2026 nella sala trasparenza della Regione Liguria Airidea, la nuova società di trasporto aereo regionale che ha scelto Genova come sede per il suo hub operativo. L'obiettivo è quello di promuovere il business dei voli a corto raggio, aerei con pochi posti che danno la possibilità di raggiungere mete relativamente vicine, come la Lombardia, l'Emilia e il Veneto.🔗 Leggi su Udinetoday.it

