A Genova, un bambino è caduto dal terrazzo della scuola, e questa tragedia ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dodici persone, tutte appartenenti al personale scolastico. La Procura ha deciso di aprire un’indagine per verificare eventuali responsabilità legate all’abbandono del minore e alla mancata tutela della sicurezza. Tra gli indagati ci sono il dirigente scolastico e alcuni insegnanti, mentre a breve potrebbero arrivare altri avvisi di garanzia a chi aveva il compito di garantire la sicurezza dell’edificio.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 12 persone, tutte facenti parte del personale scolastico, per il bimbo di sette anni caduto dal terrazzo della scuola di Voltri il 18 settembre scorso. Le ipotesi di reato sono abbandono di minore e omissioni d’atti d’ufficio. Ad essere indagati sono la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, alcuni insegnanti di sostegno e personale scolastico del polo Res, ma anche personale della scuola frequentata dal bimbo nello scorso anno scolastico, che non avrebbero trasmesso tempestivamente alla nuova scuola le informazioni relative alla situazione del piccolo, che necessitava di una sorveglianza continua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, bimbo caduto dal terrazzo di una scuola, dodici indagati per abbandono di minore e omissione di atti d’ufficio

Un bambino di 7 anni è caduto dal terrazzo della scuola De Amicis di Genova, causando il suo ricovero in ospedale.

Un bambino di sette anni è caduto a scuola a Voltri, e questa vicenda ha portato la Procura di Genova a iscrivere nel registro degli indagati dodici persone, tra cui docenti e la dirigente scolastica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bimbo caduto dal terrazzo della scuola: 12 indagati; Bimbo caduto da balcone della scuola a Voltri, 12 indagati; Bimbo caduto dal terrazzo di una scuola a Voltri: 12 indagati per abbandono di minore e omissione di atti d’ufficio; Bimbo caduto dalla finestra della scuola, indagati dirigente e docenti: doveva ricevere sorveglianza strettissima.

Bimbo caduto da balcone della scuola a Voltri, 12 indagatiPreside e insegnati istituto ma anche personale della vecchia scuola. L'incidente avvento il 18 settembre scorso ... rainews.it

Bimbo caduto dal terrazzo della scuola: 12 indagatiSi tratta della dirigente scolastica, degli insegnanti di sostegno e del personale della scuola precedentemente frequentata dal piccolo ... genovatoday.it

Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Genova per il bimbo di sette anni caduto dal terrazzo della scuola di Voltri il 18 settembre scorso. Si tratta della preside e degli insegnanti dell’istituto e del personale della vecchia scuola. Ai primi viene contestato l facebook