Genoa-Napoli 2-3 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un punteggio di 2-3, e la causa di questa vittoria del Napoli risiede nelle azioni offensive più efficaci degli azzurri. Durante la partita, il Napoli ha creato numerose occasioni pericolose dentro l’area avversaria, mettendo in difficoltà la difesa del Genoa e segnando tre reti. In particolare, le occasioni più chiare si sono verificate tra il 3° e il 6° minuto, quando i giocatori partenopei hanno imposto il loro ritmo offensivo.

Rivisitiamo tecnicamente Genoa-Napoli, 2-3, Serie A, Ventiquattresima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-6; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 2-4; Secondo Tempo, 1-2. Percentuali Realizzative Totali:. 66,00% – 50,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 50,00% – 50,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 100,00% – 100,00%. Primo Tempo (1-2). 0,08?, Malinovksyi (Rigore, Gol, 1-0). 12? McTominay. 19?, McTominay. 19? Hojlund (Gol, 1-1). 21?, McTominay (Gol, 1-2). 39? Malinovksyi. Primo Tempo: Genoa subito avanti.