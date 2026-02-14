Genoa-Milan Primavera il commento | Diavolo corsaro a Genova Domnitei conquista i 3 punti

Il Milan Primavera ha conquistato una vittoria a Genova, dove Domnitei ha segnato il gol decisivo. La partita, valida per la 25ª giornata del campionato Primavera 1, si è svolta alle 13:00 e ha visto i rossoneri portare a casa i tre punti con un’azione individuale nel secondo tempo.

Dopo ben due sconfitte consecutive, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna a vincere. Contro il Genoa, i rossoneri vincono 2-1 grazie ai gol di Perera prima e Domnitei poi, salendo così a quota 34 punti in classifica, rimediando alla scorsa sconfitta con la Lazio. Durante la primam frazione di gioco, in campo non succede nulla di particolare: il grifone ha una sola grandissima occasione su calcio d'angolo. La partita, però, cambio ritmo attorno al 31esimo minuto con l'espulsione di Carbone, che lascia i rossoblù in inferiorità numerica. Il Milan, ovviamente, approfitta della situazione e inizia a premere fortissimo nell'area avversaria fino a trovare il gol con Perera al 45esimo minuto su assist di Mancioppi.