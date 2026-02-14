Genoa-Milan Primavera formazioni ufficiali | spazio a Zaramella e Borsani

Il match tra Genoa e Milan Primavera, in programma alle 13:00 per la 25ª giornata, vede in campo Zaramella e Borsani nelle due squadre. La partita si svolge allo stadio Luigi Ferraris, dove i giovani calciatori cercano di conquistare punti importanti per la classifica.

Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Genoa e Milan Primavera. I ragazzi di Giovanni Renna, dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi nonostante le numerose assenze. Alla partita, valida per la 26esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con 31 punti in classifica. La diretta della partita valida per il massimo campionato italiano Under 20 si potrà vedere in televisione in chiaro su Sportitalia e tramite la nostra live testuale. Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre: A disposizione: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Meola, Albè, Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

