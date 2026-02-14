Gemini non può dimenticare la mia ex fidanzata nonostante abbia voltato pagina

Gemini si trova a fare i conti con il ricordo della sua ex fidanzata, anche se ha deciso di andare avanti. La causa sta nel modo in cui l’assistente artificiale conserva e ripropone i ricordi passati, creando una connessione tra passato e presente. Un esempio concreto è quando Gemini chiede all’assistente di ricordare dettagli della relazione, nonostante abbia cercato di lasciarla alle spalle.

Questo testo analizza come Gemini gestisca la memoria e quali dinamiche emergano quando si interagisce con un'assistente artificiale capace di conservare dati, ricordi ed elementi contestuali. Viene illustrata la logica dei due filoni principali della memoria, si confrontano approcci differenti tra modelli di linguaggio e si esplorano le implicazioni pratiche e etiche legate al poter dimenticare o meno contenuti sensibili. L'approfondimento si concentra su esempi concreti e su come sia possibile gestire la memoria in modo più consapevole e controllato. perché gemini ricorda cose che pensavamo dimenticate.