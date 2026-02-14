Gemini live di google rovina una funzione che usavo ogni giorno

Google Gemini Live ha cancellato una funzione che usavo ogni giorno, perché ha rimosso la funzione di Continous Conversation. Questa modifica ha cambiato la mia routine mattutina, rendendo più difficile chiedere più di una cosa senza ripetere il comando. Ho notato che molte persone si sono trovate in difficoltà, soprattutto chi utilizza l’assistente vocale per lavoro o per gestire le faccende di tutti i giorni.

questo testo analizza l'evoluzione di gemini confrontando la versione live con l'esperienza classica, evidenziando l'impatto della rimozione della funzione di Continued Conversation sulla routine mattutina e sull'uso quotidiano dell'assistente vocale. significato della transizione tra gemini live e gemini classico. la valutazione si concentra su come gemini live fornisca risposte operative in tempo reale, ma con una gestione del contesto meno profonda rispetto al gemini classico, che offriva un contesto continuo durante la consultazione delle notizie e delle informazioni quotidiane. perché la mancanza di contesto incide sulla routine.