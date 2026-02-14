Gboard, l'app di tastiera di Google, ha introdotto un nuovo aggiornamento che attiva automaticamente il cambio di modalità dopo aver digitato gli apostrofi, migliorando così la fluidità durante la scrittura. Questa modifica riguarda soprattutto chi utilizza spesso contrazioni o abbreviazioni, rendendo più immediata la selezione delle impostazioni di scrittura. Inoltre, l'aggiornamento include una revisione delle impostazioni espressive, offrendo agli utenti più opzioni personalizzabili per esprimersi con maggiore naturalezza. Per esempio, ora è più facile passare tra le diverse modalità di testo senza dover intervenire manualmente.

Questo aggiornamento di Gboard per Android introduce una funzione finalizzata a semplificare la digitazione, in particolare quando si incontrano apostrofi o contrazioni. L’obiettivo è migliorare il flusso di inserimento del testo, riducendo la necessità di azioni intermedie tra una parola e l’altra. di conseguenza, emerge una gestione più fluida degli elementi possessivi e delle espressioni legate all’apostrofo. auto-switch after apostrophes: la funzione che migliora la digitazione. La caratteristica auto-switch after apostrophes permette di tornare automaticamente alla tastiera alfabetica dopo l’uso di un apostrofo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gboard attiva switch automatico dopo gli apostrofi e ridisegno delle impostazioni espressive m3

Gli sviluppatori di Gboard stanno testando una novità che potrebbe risolvere il problema delle dimensioni delle emoji.