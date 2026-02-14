Gazzetta dello Sport | McTominay a tutti i costi

La notizia è che il Manchester United insiste per vendere Scott McTominay, anche se il Napoli ha mostrato forte interesse e sta cercando di concludere l’affare. L’obiettivo dei partenopei è assicurarsi il centrocampista prima della fine del mercato, offrendo una cifra che possa convincere i Red Devils. La trattativa si intensifica mentre le due squadre negoziano, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo una proposta concreta.

NAPOLI – È quando il gioco si fa duro che bisogna guardarsi dentro. Lo scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, raccontando la vigilia sospesa di Scott McTominay, alle prese con il tendine del gluteo ma soprattutto con una decisione: rischiare o fermarsi. Napoli-Roma non è una partita come le altre. Ha il sapore di uno spareggio per l'Europa che conta, «una notte che sa di Champions», sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. E McTominay lo sa. Dopo il problema accusato a Genova, quando segnò pur essendo già malconcio, lo scozzese si è fermato per evitare ricadute.