Gazzetta dello Sport | I due misteri azzurri

La Gazzetta dello Sport riporta che da mesi i tifosi si chiedono: chi sono i due misteri azzurri? La domanda nasce dalla difficoltà di capire le vere motivazioni dietro alle scelte della squadra, mentre i risultati sul campo continuano a sorprendere. Molti osservatori notano come alcune decisioni tecniche restino avvolte nel mistero, alimentando dubbi e curiosità tra i fan.

"> NAPOLI – Chi li ha visti? La domanda, tra ironia e scaramanzia, accompagna ormai da mesi la stagione azzurra. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne è sparito dai radar il 25 ottobre 2025: rigore segnato all’Inter, poi la zoppia e l’inizio del calvario. Sono passati 112 giorni, 25 partite senza il suo talento. Un’assenza che pesa nei numeri – 11 presenze, 4 gol e 2 assist prima dello stop – ma soprattutto nell’economia del gioco. L’operazione del 29 ottobre per la lesione di alto grado al bicipite femorale destro ha aperto una lunga parentesi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il ritorno di Antonio Conte a Napoli porta segnali positivi, ma non elimina le incertezze.

Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Hazard: Piacevo a Moratti e Galliani, ma sognavo il Real. Conte? Che noia i suoi allenamenti...; Nkunku: Rabiot è una bestia, Modric può giocare fino a 45-46 anni. E una volta Ibra mi disse...; Viviano: In panchina all'Arsenal puzzavo di vodka. L'Inter? Il mio rimpianto; Roma, arrivano gli americani: il basket torna in A. Tra i soci Doncic, con Nba Europe sullo sfondo.

Via alle Olimpiadi, Gazzetta dello Sport titola: Sogno d'oroNon c'è spazio per il calcio nella prima pagina della Gazzetta dello Sport completamente dedicata alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, svoltasi ... tuttonapoli.net

Morto Carmelo Alfonso volto Rai di 90° Minuto e giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva 92 anniIl giornalista della Gazzetta dello Sport e volto Rai di 90° Minuto Carmelo Alfonso è morto all'età di 92 anni, compiuti lo scorso 27 dicembre. virgilio.it

La Gazzetta dello Sport. . Antonio Conte e gli infortuni: c’è una statistica che spiega il crollo del Napoli campione d’Italia Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia facebook

La prima pagina della Gazzetta di oggi: FAVOLOSA Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com