Gattinoni apre la sede elettorale | Obiettivo vittoria al primo turno

Mauro Gattinoni ha inaugurato la sua nuova sede elettorale, sperando di conquistare il primo turno alle prossime elezioni comunali. La giornata ha visto la presenza di decine di cittadini, che si sono riuniti per mostrare il loro sostegno al sindaco uscente. La sede si trova nel centro di Lecco e rappresenta un punto di riferimento importante per la campagna elettorale del centrosinistra. Gattinoni ha dichiarato di puntare alla vittoria già al primo colpo, rafforzando la sua strategia con questa apertura pubblica.

Il sindaco uscente inaugura il quartier generale in via Marco d'Oggiono. La coalizione di centrosinistra compatta punta alle elezioni del 24-25 maggio Decine di persone hanno affollato, venerdì 13 febbraio, la nuova sede elettorale della coalizione di centrosinistra che sostiene Mauro Gattinoni per un secondo mandato da sindaco di Lecco. Il quartier generale è stato inaugurato in via Marco d'Oggiono, 29 e sarà il punto di riferimento per i prossimi cento giorni di campagna elettorale in vista del voto amministrativo previsto per il 24 e 25 maggio. "Da oggi abbiamo cento giorni davanti a noi", ha dichiarato il sindaco uscente aprendo ufficialmente lo spazio che diventerà la casa di tutte le forze politiche della coalizione "Lecco 2031".