Gasperini ha detto che il calendario troppo pieno non lo preoccupa, perché preferisce sempre giocare in Europa. La sua squadra, l'Atalanta, ha affrontato molte partite quest’anno, anche in competizioni continentali. In passato, ha sempre mostrato entusiasmo quando si tratta di sfide internazionali, anche se quest’anno ha dovuto concentrarsi solo sul campionato. La sua opinione si contrappone alla stanchezza avvertita da altri allenatori, che lamentano un programma troppo intenso.

Roma, 14 febbraio 2026 – Da questa settimana inizia un nuovo campionato per il Napoli. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, infatti, i partenopei sono usciti anche dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta contro il Como ai quarti di finale. Un'eliminazione pesante per il Napoli, che ora deve riversare tutte le sue attenzioni sulla Serie A. Sarà un finale di stagione diverso per i partenopei, che ora dovranno concentrarsi su un solo impegno a settimana. Si è parlato spesso dei troppi match giocati in stagione, con questo discorso che è stato ripreso diverse volte dagli addetti ai lavori. Sia i tecnici che i giocatori si sono spesso lamentati delle troppe partite, con conseguente sforzo fisico e mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gasperini: “Calendario troppo fitto? Io preferisco sempre giocare in Europa”

Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».

Gian Piero Gasperini si sfoga sui troppi infortuni che colpiscono i suoi giocatori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Gasperini e la corsa Champions: Con Napoli e Juve gare importanti ma non decisive. Su Soulé-Dybala...Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma in vista del match contro Conte: Calendario fitto? No, preferisco giocare sempre le coppe. Poi sugli infortuni: Mi dà fastidio... ... tuttosport.com

Gasperini e la Roma in emergenza a Napoli: Non so neppure quali giocatori avrò.... Poi la battuta su MattarellaGian Piero Gasperini, forse, avrebbe potuto allenare il Napoli. Se ne parlava, poi però il tecnico è rimasto all'Atalanta e, quando ha lasciato Bergamo, è arrivata la Roma. Domani il tecnico torna al ... msn.com

Gasperini replica a Conte: “Io non faccio polemiche, le coppe aiutano” Alla vigilia del derby del Sole contro il Napoli, Gian Piero Gasperini risponde alle considerazioni di Antonio Conte sul calendario fitto. Il tecnico della Roma sceglie una linea misurata ma ch facebook

Gian Piero #Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di #NapoliRoma. Il tecnico della #ASRoma ha parlato delle prestazioni di #Zaragoza e #Malen, soffermandosi anche sul fitto calendario del mese. x.com