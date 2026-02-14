A Garlasco, le nuove carte emerse nel caso Sempio riaccendono vecchi interrogativi e riporta in primo piano i sospetti su Marco, coinvolto nel 2007. La scoperta di documenti inediti ha portato alla luce dettagli che sembravano ormai sepolti, aprendo nuove piste da seguire. La situazione si evolve rapidamente, con prove che potrebbero cambiare la narrazione di quegli anni.

Ci sono settimane in cui il caso di Garlasco sembra cristallizzato nel passato giudiziario, e altre in cui torna improvvisamente a muoversi, a produrre carte, nomi, interrogativi che scardinano equilibri ritenuti consolidati. Dal 7 al 13 febbraio 2026 è accaduto esattamente questo: la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi è tornata al centro del dibattito con una serie di elementi che, messi insieme, ridisegnano le linee di tensione del caso. Nuove carte della Procura su Andrea Sempio, un’intercettazione che riporta in primo piano il nome “Marco”, il profilo di Marco Panzarasa e un libro-inchiesta che ripercorre sedici anni di assoluzioni, condanne e presunti errori investigativi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, nuove carte e vecchi interrogativi: Sempio, “Marco” e le “verità” che tornano a galla

Garlasco News: il nuovo DNA di Sempio trovato SOTTO l'unghia di Chiara Poggi

Argomenti discussi: Garlasco, possibile svolta nelle indagini: ecco cosa incastra Sempio; Garlasco, spunta un audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi in un momento privato, non sono assatanata; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; L'omicidio di Chiara Poggi e l'ombra di un nuovo assassino.

Garlasco nuova analisi forense sull’impronta 33 e sul dispenserImpronta 33 nel delitto di Garlasco: nuovi dati tecnico-scientificiIl caso di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, torna sotto ... assodigitale.it

