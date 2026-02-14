Roberta Bruzzone ha visitato la casa Poggi a Garlasco dopo aver ricevuto l’incarico di analizzare la scena del delitto. Durante il sopralluogo, ha tentato di aprire una porta chiusa a chiave, ma ha trovato impossibile farlo. La criminologa ha osservato attentamente ogni dettaglio, cercando eventuali tracce utili alle indagini.

Roberta Bruzzone si è resa protagonista di una attenta analisi nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado. La criminologa, insieme alla giornalista Martina Martagliati, ha avuto accesso per la prima volta alla villetta di Garlasco dove nell'agosto del 2007 è stata assassinata Chiara Poggi. Il suo obiettivo? Ricostruire la dinamica dell'evento e capire se ci sono delle incongruenze con quanto è stato raccontato da Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio della 26enne. La criminologa si è subito diretta verso la porta a soffietto che conduce alle scale. "Stasi dice di averla trovata chiusa e di averla aperta spingendo sulla fessura centrale, ma guardate, premendo qui è impossibile aprire, è proprio impossibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, blitz-Bruzzone a casa Poggi: "Impossibile aprire questa porta"

Roberta Bruzzone visita per la prima volta la casa Poggi a Garlasco, per chiarire il caso di Alberto Stasi e il mistero sulla porta dello scantinato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Garlasco in Tv, Nuzzi tuona: Lo spirito medievale non ci appartiene. Bruzzone a casa Poggi smonta il racconto di StasiNella puntata di Quarto Graso di venerdì 13 febbraio 2026 Nuzzi ha preso le distanze da alcune categorie. Roberta Bruzzone ritiene falso il racconto di Stasi ... libero.it

Delitto di Garlasco/ Bruzzone nella casa di Chiara Poggi: Ecco perchè Alberto Stasi ha mentitoDelitto di Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone nella casa di Chiara Poggi di via Pascoli: ecco che cosa ha scoperto, le sue parole ... ilsussidiario.net

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/blitz-antidroga-tra-alessandria-pavia-e-asti-smantellata-centrale-di-spaccio-gestita-da-banda-di-nigeriani/ facebook