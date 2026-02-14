Gang dei bancomat Ventenne al gip | C’ero e sono pentito

Un giovane di 20 anni ha ammesso di essere stato presente durante gli assalti ai bancomat esplosivi che hanno colpito la zona del Lodigiano e della Pavia nei mesi scorsi, dopo essere stato portato davanti al giudice lunedì. La sua confessione arriva a poche ore dall’arresto e rivela un coinvolgimento diretto nell'organizzazione dei colpi. Durante l’interrogatorio di garanzia di giovedì, il ragazzo ha dichiarato di essere pentito e di aver preso parte agli attacchi. La polizia ha individuato il giovane tra gli altri sospetti e sta cercando di ricostruire la rete criminale.