Gang dei bancomat Ventenne al gip | C’ero e sono pentito
Un giovane di 20 anni ha ammesso di essere stato presente durante gli assalti ai bancomat esplosivi che hanno colpito la zona del Lodigiano e della Pavia nei mesi scorsi, dopo essere stato portato davanti al giudice lunedì. La sua confessione arriva a poche ore dall’arresto e rivela un coinvolgimento diretto nell'organizzazione dei colpi. Durante l’interrogatorio di garanzia di giovedì, il ragazzo ha dichiarato di essere pentito e di aver preso parte agli attacchi. La polizia ha individuato il giovane tra gli altri sospetti e sta cercando di ricostruire la rete criminale.
Negli interrogatori di garanzia di giovedì, ai ragazzi arrestati lunedì per gli assalti con l’esplosivo ai bancomat avvenuti, nell’ultimo anno, tra Lodigiano e Pavese, uno di loro ha ammesso le sue responsabilità. È stato il 20enne O.D., nato in Italia e figlio di un genitore ucraino e uno moldavo. "È vero, io c’ero, e sono pentito" ha detto. Il suo difensore Raimonda Aliu conferma: "È un giovane che si è trovato, con amicizie sbagliate, in una situazione più grande di lui e ha ammesso l’errore, capendone la gravità. Studia all’università, ha due genitori sconvolti per l’accaduto e una fidanzata vicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
