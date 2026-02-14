Futura Calcio a 5 | Netto 6-1 all’Itria una prestazione che consolida il primato e accende la competizione

La Futura Calcio a 5 ha vinto con un punteggio di 6-1 contro l’Itria, una vittoria che rafforza la sua leadership nel campionato. La squadra di Milano ha dominato la trasferta in Puglia il 13 febbraio 2026, dimostrando grande controllo sul campo e mettendo a segno diversi gol nelle prime fasi della partita. La prestazione convincente dei milanesi ha acceso l’interesse per questa disciplina in espansione.

La Futura trionfa in Puglia: 6-1 all’Itria, una trasferta che accende il calcio a 5 italiano. La Cadi Antincendi Futura ha dominato l’Itria con un netto 6-1 nella trasferta pugliese del 13 febbraio 2026, una vittoria che consolida la sua posizione nel campionato di calcio a 5 e rilancia i riflettori su una disciplina in crescita. La prestazione convincente della squadra di Consolato Cicciù, caratterizzata da un attacco efficace e una difesa impenetrabile, ha messo in difficoltà i padroni di casa fin dalle prime battute. Un avvio fulminante e una difesa granitica. La partita si è sbloccata dopo soli 34 secondi con una verticalizzazione di Falcone che ha innescato un’azione corale conclusa da Pizetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

