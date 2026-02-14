Funerali di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato il parroco agli amici | Non sprecate il tempo

A Nizza Monferrato si sono svolti i funerali di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa da Alex Manna e poi gettata in un canale. La polizia ha confermato che il gesto è stato il risultato di un violento episodio di gelosia. Durante la cerimonia, il parroco ha rivolto un messaggio agli amici: “Non sprecate il tempo”. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

Nella chiesa di Sant’Ippolito, a Nizza Monferrato, si sono tenuti i funerali di Zoe Trinchero. La 17enne è stata uccisa il 6 febbraio da Alex Manna, un 20enne che ha confessato il delitto. Tantissimi amici hanno partecipato alla cerimonia, che si è conclusa con palloncini bianchi in cielo e la canzona “Canta ancora” di Arisa. I funerali di Zoe Trinchero nella chiesa di Sant’Ippolito Il messaggio della madre di Zoe Trinchero Le parole del parroco rivolte ai tanti amici presenti I funerali di Zoe Trinchero nella chiesa di Sant’Ippolito Tra le tante persone che si sono strette intorno alla famiglia di Zoe Trinchero, erano presenti, con la fascia tricolore, anche i sindaci di Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti e Agliano Terme, Simone Nosenzo, Monica Masino e Marco Biglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

