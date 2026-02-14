Fullkrug tradisce Modric no Il Milan continua l' inseguimento

Il nome di Fullkrug emerge nella partita, ma questa volta la sua azione non porta i risultati sperati, mentre Modric salva la situazione con un gol decisivo. Il Milan mantiene la sua corsa, ripetendo il successo ottenuto a Bologna, grazie alla lucidità del centrocampista croato. Durante gli ultimi minuti, Modric ha dimostrato tutta la sua esperienza, intervenendo per fermare la rimonta avversaria.

Luka Modric raddrizza la torre a pochi minuti dal gong e il Milan passa ancora come a Bologna nel precedente viaggio. A questo punto continua la striscia positiva in campionato ma deve dolersi di due clamorosi errori: il rigore fallito da Fullkrug col quale può tranquillamente chiudere in anticipo la sfida e l’espulsione di Rabiot (squalificato col Como) che può diventare pesante. Il Pisa dell’ultimo arrivato sulla panchina, Hiljemark, corregge il sistema di gioco dei suoi (3-5-2) e - conoscendo le caratteristiche del Milan di Allegri - invece di assediarlo scoprendo le spalle prova a risucchiarlo nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante la partita tra Pisa e Milan, Fullkrug ha evidenziato gravi problemi nelle sue prestazioni, mentre Modric ha deciso la gara con un gol decisivo.

Luca Modric ha deciso la partita Pisa-Milan, contribuendo alla vittoria con un gol e un assist.

