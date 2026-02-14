Fuga di San Valentino | Roccaraso la meta più gettonata per un weekend romantico

Roccaraso diventa la meta preferita per un weekend romantico di San Valentino, perché molti coppie cercano una fuga vicino casa. Quest’anno, le prenotazioni per la località abruzzese sono aumentate rispetto agli anni precedenti. La scelta deriva dal desiderio di trascorrere momenti intimi tra le montagne, lontano dal caos cittadino, e di godersi le piste da sci e il paesaggio innevato.

Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza Holidu, ha stilato la classifica delle destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino. Tra le top 30 anche Castel di Sangro Fra le mete più ambite dagli innamorati, quest'anno, l'Italia batte l'estero e la regina delle destinazioni romantiche nel weekend di San Valentino è Roccaraso, in Abruzzo. A confermarlo e Holidu.it, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d’Europa, che ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino, indicando anche il prezzo medio a notte delle case vacanze.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il treno di lusso La Dolce Vita Orient Express ha appena annunciato due viaggi speciali per San Valentino.

A San Valentino, alcuni ristoranti di Reggio Calabria offrono la possibilità di vincere un soggiorno romantico.

